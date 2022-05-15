FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK SÜPER LİG MAÇINI CANLI İZLE | Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda? İşte Kanarya'nın Karagümrük 11'i!
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçını CANLI İZLE | Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Sarı lacivertli ekip zorlu mücadeleyi kazanarak sezonu ikinci bitirmeyi hedefliyor. Fenerbahçe'nin Karagümrük karşısında Altay, Nazım, Serdar Aziz, Tisserand, Ferdi, Gustavo, Zajc, Osayi, İrfan Can, Rossi ve Serdar Dursun 11'i ile sahada olacak. Müsabaka 15 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Maç Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçını CANLI izle...
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