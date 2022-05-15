FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu: İsmail Kartal kanayan yaraları kesti!
Fenerbahçe, İsmail Kartal döneminde yükselişe geçti. Süper Lig'de 17 maça çıkan 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kartal, takımı UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu'na götürmek üzere. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Kartal hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Toroğlu, "İsmail Kartal gelir gelmez kanayan yaraları kesti, attı. Mesut, Ozan, Sosa... Patır kütür kesti attı, helal olsun." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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