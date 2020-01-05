06 Ocak 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe kamp için Antalya'da

Fenerbahçe kafilesi, ikinci yarı kamp çalışmalarını yapmak üzere Antalya'ya geldi.
05.01.2020

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri

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