06 Ocak 2020, Pazartesi
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Emre Belözoğlu: Şampiyonluk özlemi bitecek
Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, şampiyonluk özleminin biteceğini söyledi. Fanatik Gazetesi'ne konuşan tecrübeli futbolcu, "Taraftar geçen sezon büyük bir travma yaşadı. Ancak bu sezon her şey farklı olacak. Yeni bir takım oluşturuldu. Bu nedenle ilk yarıyı adaptasyon süreci olarak değerlendirdik. Her şeye rağmen yine de iyi bir ilk yarıyı geride bıraktık. Takım olarak el ele verip hem camianın hem de taraftarımızın şampiyonluk hasretini bitireceğiz. İki kupayı birden müzemize götüreceğiz" ifadelerini kullandı.
06.01.2020
Zirvede çok sayıda takımın sıralandığına dikkat çeken Fenerbahçe'nin kaptanı, "İkinci yarının başlaması ile birlikte kopmaların olacağını tahmin ediyorum. Eğer iyi başlarsak, ikinci yarıda yarıştan kopmayacağımızdan eminim. Türkiye Kupası ve Süper Lig olmak üzere iki kupaya birden talibiz. Her maçı tek tek düşünüp, ona göre tedbirlerimizi alacağız" diye konuştu.
Emre Belözoğlu, ağrılarının zaman zaman sürdüğünü belirterek, "Ancak artık büyük problemler yaşayacağımı zannetmiyorum. Kısaca kendimi bomba gibi hissediyorum." dedi. Tecrübeli futbolcu, ligin ikinci yarısında Vedat Muriç'ten çok şey beklediğini de sözlerine ekledi.
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