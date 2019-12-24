25 Aralık 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe istatistiklerde zirvede
Beşiktaş galibiyetiyle zirveye puan farkını 6'ya indiren Fenerbahçe, hücum istatistikleriyle ön plana çıkıyor. Opta verilerine göre Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de en fazla net gol pozisyonuna giren takım konumunda bulunuyor.
24.12.2019
Toplam 59 kez net gol fırsatı yakalayan sarı-lacivertliler rakip kaleye en fazla şut gönderen ve en fazla isabet bulan takım unvanını da elinde bulunduruyor.
Şu ana kadar rakip kalelere 280 şut atan Fenerbahçe bu şutların 100'ünde isabet sağladı.
16 haftada 32 gol atan ve maç başına 2 golle oynayan Fenerbahçe bu gollerin 24'ünü kendi sahasında kaydetti. 8 maçtan 24 gol çıkaran ve sahasında maç başına 3 golle oynayan Ersun Yanal'ın ekibi iç sahada en çok gol atan takım olarak öne çıkıyor. Bu kulvarda Fenerbahçe'nin en yakın takipçileri ise iç sahada 18'er gol bulan Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor.
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