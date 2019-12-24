Fenerbahçe'de iç transfer harekatı
Bu sezon gösterdiği performansla Ersun Yanal'ın vazgeçilmezi olan Ozan ile 3+1 yıllık yeni sözleşme için el sıkışıldı.
Devre arasında yabancı bir sol bek almak isteyen Fenerbahçe, sakatlık nedeniyle sadece 7 maça çıkan Hasan Ali Kaldırım'ı da takımda tutmak istiyor. Tecrübeli oyuncuyla 1 yılı opsiyonlu 3 senelik anlaşma sağlandı.
Galatasaray ile sözleşmesi bittikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Tolga Ciğerci de bu sezon Ersun Yanal'ın gözdelerinden... Gösterdiği başarılı performansla yönetimden yeni sözleşme için teklif alan 27 yaşındaki oyuncu ile 2+1 yıllık kontrat imzalanacak.
Takımda kalmak isteyen Şilili sağ bek Isla'ya ise 1+1 yılık mukavele önerildi... Fenerbahçe'nin önerisini kabul eden 31 yaşındaki oyuncu bu sezon Süper Lig'de 10 maça çıktı.
4 oyuncuyla ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor...
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