Fenerbahçe İstanbulspor maçı sonrası o isme övgü dolu sözler
FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerin Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan değerlendirmelerde bulundu. Alpaslan, "Fenerbahçe'nin oyun temposu çok yüksek. Uzun zaman sonra King'i görüyosunuz inanılmaz güçlü bir isim."
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