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Fenerbahçe için flaş transfer önerisi! "Bugün gelse yarın oynar"

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe savunma hattına takviye yapmayı planlıyor. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, sarı-lacivertliler için "Çağlar Söyüncü bugün gelse, yarın oynatırsınız. Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü getirirse, çok net bir transfer yapmış olur." ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

03 Ocak 2024 | 10:00
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