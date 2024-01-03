Fenerbahçe için flaş transfer önerisi! "Bugün gelse yarın oynar"
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe savunma hattına takviye yapmayı planlıyor. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, sarı-lacivertliler için "Çağlar Söyüncü bugün gelse, yarın oynatırsınız. Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü getirirse, çok net bir transfer yapmış olur." ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
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