17 Mart 2020, Salı

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Fenerbahçe hüsranı yaşıyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının dışına çıkan Fenerbahçe, son 2 sezonda başarının uzağında kaldı. Sarı-lacivertliler bu sezon 7 maçtır galibiyet elde edemiyor.
17.03.2020

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