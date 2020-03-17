17 Mart 2020, Salı
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Fenerbahçe'de olağanüstü kongre sesleri
Süper Lig'de 7 maçtır kazanamayan Fenerbahçe'de oklar başkan Ali Koç ve yönetime çevrildi. Olağanüstü kongre isteği artık sesli olarak dillendirilmeye başladı.
17.03.2020
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