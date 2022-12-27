Fenerbahçe Hatayspor maçı sonrası Erman Toroğlu'dan Jorge Jesus'a büyük övgü!
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Atakaş Hatayspor'u 4-0 geçti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Hatayspor maçı sonrası teknik direktör Jorge Jesus'tan övgü dolu sözlerle bahsetti. Toroğlu, "Fenerbahçe'de girenle çıkan oyun sistemini fark ettirmiyor. Bu adam başarılı bir adam, mesleğini seven bir teknik adam. Benim hoşuma gidiyor." şeklinde konuştu. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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