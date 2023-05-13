Fenerbahçe hakkında dikkat çeken sözler
Zirve yarışında Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de neler oluyor A Spor yorumcusu Reha Kapsal bu konu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kapsal, "Ali Koç, Galatasaray ile uğraşmaktan Fenerbahçe'deki eksikleri göremedi." dedi.
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