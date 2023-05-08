Fenerbahçe'de kritik toplantı! Ali Koç ile Jorge Jesus bir araya geldi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası teknik direktör Jorge Jesus ile toplantı gerçekleştirdi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.
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