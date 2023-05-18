FENERBAHÇE TRABZONSPOR CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta? FB TS maçı hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. İki takım da mutlak 3 puan için kozlarını paylaşıyor. Kritik randevuyu Abdülkadir Bitigen yönetecek. Öte yandan Fenerbahçe - Trabzonspor maçına dair birçok detay merak ediliyor. İşte dev derbi öncesi son gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB TS spor haberi)
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