FENERBAHÇE HABERLERİ - Yabancı öğrencilerden Fenerbahçe şarkısı!
Süper Lig'in köklü ekiplerinden Fenerbahçe'ye yabancı öğrencilerden rap şarkısı geldi. Karabük Üniversitesinde eğitim gören Çadlı öğrenciler, Fenerbahçe sevgilerini göstermek amacıyla bir araya geldiler. "Sosta Doksan" adından bir grup kuran Çadlı öğrenciler 'Fenerbahçe' şarkısı ve klibini hazırladılar. İşte o klip... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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