FENERBAHÇE HABERLERİ - Willian Arao'nun talihsiz anı! Rüzgarın azizliğine uğradı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Arao açıklamalarda bulunurken arkada bulunan reklam panosu Brezilyalı futbolcunun üzerine devrildi. İşte o anlar... (FB spor haberi)
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