FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Willian Arao iddialı konuştu! "Tarihe geçmek istiyorum"
Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao, antrenman sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Baskı altında oynamaya alışığım" diyen Brezilyalı orta saha, teknik direktör Jorge Jesus'a da değindi. Ayrıca sarı-lacivertli takımda tarihe geçen bir Brezilyalı oyuncu olmak istediğini ifade etti. İşte açıklamalarının tamamı... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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