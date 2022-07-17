FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Joao Pedro'da geri sayım!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündemine yer alan Joao Pedro transferinde mutlu sona yakın. Tecrübeli oyuncunun sarı-lacivertli takıma transferiyle ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. (FB spor haberi)
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