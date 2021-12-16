FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'ya şok sözler! "Astral seyahate çıkmış"

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira'nın koltuğu sallantıda. Portekizli hoca ile üst üste gelen başarısız sonuçların ardından yollar ayrılması bekleniyor. Vitor Pereira gitmiş. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Pereira'yı sert sözlerle eleştirdi. Korkmaz, "Bedenen burada ama astral bir seyahate çıkmış. Aklı Flamengo'da." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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