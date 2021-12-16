FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'nın gözü derbide! "Yönetim destek çıkar"

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın koltuğu sallantıda. Portekizli teknik direktörün Beşiktaş derbisinde alınacak sonuca göre durumu belli olabilir. A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı, Pereira için derbinin öneminden bahsetti. Kınalı, "Vitor Pereira iyi bir oyun ve skorla Fenerbahçe'de kalabilir. Ayrıca yönetim de Pereira'nın arkasında durabilir." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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