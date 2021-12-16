16 Aralık 2021, Perşembe
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe yeni hocasını buldu! "Kenan Koçak..."
Fenerbahçe'de gözler Vitor Pereira'da. Koltuğu sallanan Portekizli teknik direktörün yerine birçok isim gündeme geliyor. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, en ciddi adayı açıkladı. Kul, "Vitor Pereira'nın koltuğu sallanıyor. Yerine Milli Takım'ımızda Stefan Kuntz'un yardımcılığını yapan Kenan Koçak düşünülüyor." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
16.12.2021
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