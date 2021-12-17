FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira ile yollar ayrılamıyor! İşte o sözleşme detayı

Fenerbahçe'de gözler Vitor Pereira'nın ayrılığında. Son maçlarda galibiyet yüzü göremeyen sarı lacivertli ekipte Pereira'nın koltuğu sallanıyor. Daha önce Pereira'nın tazminatının olmadığını açıklayan Başkan Ali Koç, sözleşme detayına takılıyor. A Spor yorumcusu Haldun Domaç, sözleşme konusunu açıkladı. Domaç, "Derbiyi kazansa da kaybetse de Pereira devre arası gidecek. Hocanın bir planı var. Pereira, Flamengo'ya gidecek ama Fenerbahçe kendisinin hak edişlerini ödeyecek. Teknik direktörler tazminat yazmaz sözleşme yazarlar. 2 yıllık sözleşmesi var. Giderken 2 yıllık parayı alır ve gider. Hak etmediği halde hak edişini alır. 2 yıllık sözleşme yaparsan o parayı alır hoca." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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