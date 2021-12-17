FENERBAHÇE HABERLERİ - Sadettin Saran'dan flaş açıklama! "Fenerbahçe Başkanlığa adayım"

Fenerbahçe taraftarlığıyla bilinen iş insanı Sadettin Saran, gelecek kongrede Fenerbahçe Başkanlığına aday olacağını açıkladı. Yaptığı açıklaya göre Saran, 2024 yılında yapılacak kongrede aday olacak. Saran, "Bir sonraki kongrede aday olacağım. Fenerbahçe, şu anda fark yaratabileceğimiz bir yer." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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