FENERBAHÇE HABERLERİ - UEFA Konferans Ligi: Fenerbahçe - Slavia Prag maçı öncesi sarı lacivertlilerde son durum...
UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag'ı konuk edecek. Heyecanla beklenen mücadele öncesinde A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, sarı lacivertlilerdeki ve Çek ekibindeki son durumu aktardı. İşte detaylar...
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