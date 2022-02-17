FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe taraftarından yönetime yine sert tepki!
UEFA Konferans Ligi play-off ilk maçında Fenerbahçe sahasında Slavia Prag'a karşı 3-2 kaybetti. İlk yarının sonunda Traore'nin attığı golle 1-0 geriye düşen temsilcimiz tribünlerden maçın sonuna kadar tepki aldı. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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