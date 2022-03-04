FENERBAHÇE HABERLERİ: Trabzonspor derbisi öncesi flaş tespit! "En kırılgan dönem"
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında lider Trabzonspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerdeki son durumu A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç aktardı. Uluç, "Trabzonspor ligde Kadıköy'deki en son galibiyetini 1997'de aldı. Fenerbahçe evinde Trabzonspor'a kaybetmeme serisine devam ediyor. Fakat Fenerbahçe şu anda en kırılgan dönemini geçiriyor." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:44
Derbi öncesi flaş F.Bahçe tespiti! "En kırılgan dönem" 04 Mart 2022 | 12:00
00:38
G.Saray ve F.Bahçe'nin Larin savaşı! 03 Mart 2022 | 12:00
15:28
Szalai'den Arda Güler ve transfer açıklaması 02 Mart 2022 | 12:00
01:49
Kanarya Avrupa'nın en önemli wonderkidini kaptı! 01 Mart 2022 | 12:00
00:29
F.Bahçe'de o yıldız ile yollar ayrılıyor mu? 01 Mart 2022 | 12:00
05:35
Kartal'dan Arda sözleri! "Kimse tanımıyordu" 01 Mart 2022 | 12:00
00:51
Valencia'nın müdahalesi faul mü? Golden önce... 28 Şubat 2022 | 12:00
01:01
F.Bahçe yönetimine şok eleştiri! "3-4 ayda bir..." 28 Şubat 2022 | 12:00