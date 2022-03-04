FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'ın zorlu seçimi! Sol bekte kim oynayacak?
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde sol bekte kimin oynayacağı merak konusu olurken; A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, muhtemel 11'i açıkladı. İşte İsmail Kartal'ın sol bek tercihi ve Fenerbahçe'nin olası derbi 11'i... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:12
Kartal'ın zorlu seçimi! Sol bekte kim oynayacak? 04 Mart 2022 | 12:00
01:44
Derbi öncesi flaş F.Bahçe tespiti! "En kırılgan dönem" 04 Mart 2022 | 12:00
00:38
G.Saray ve F.Bahçe'nin Larin savaşı! 03 Mart 2022 | 12:00
15:28
Szalai'den Arda Güler ve transfer açıklaması 02 Mart 2022 | 12:00
01:49
Kanarya Avrupa'nın en önemli wonderkidini kaptı! 01 Mart 2022 | 12:00
00:29
F.Bahçe'de o yıldız ile yollar ayrılıyor mu? 01 Mart 2022 | 12:00
05:35
Kartal'dan Arda sözleri! "Kimse tanımıyordu" 01 Mart 2022 | 12:00
00:51
Valencia'nın müdahalesi faul mü? Golden önce... 28 Şubat 2022 | 12:00