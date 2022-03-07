FENERBAHÇE HABERLERİ - TFF'nin Fenerbahçe'ye cevabına Erman Toroğlu'dan yorum! O detaya dikkat çekti
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zorlu maç 1-1 sona erdi. Müsabaka sırasında Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesaplarından hakem atamaları ile ilgili paylaşımlar yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu ise bu paylaşımlara cevap verdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu konuyu değerlendirdi. Toroğlu, "Kazan kaynamaya devam ediyor. Fenerbahçe yöneticisi "Yardımcı" kelimesini kullandı. Servet Yardımcı'yı kastetti." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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