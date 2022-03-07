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Fenerbahçeli yıldıza sert sözler: Saçma sapan hareketleri var

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından tartışmalı pozisyonlar gündem olmaya devam ediyor. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç'tan çarpıcı sözler geldi. Uluç, "Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın saha içerisinde saçma sapan hareketleri var. Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsam Mert Hakan'a ceza veririm." dedi.

07 Mart 2022 | 12:44
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