Fenerbahçeli yıldıza sert sözler: Saçma sapan hareketleri var
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından tartışmalı pozisyonlar gündem olmaya devam ediyor. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç'tan çarpıcı sözler geldi. Uluç, "Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın saha içerisinde saçma sapan hareketleri var. Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsam Mert Hakan'a ceza veririm." dedi.
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