FENERBAHÇE HABERLERİ - Slavia Prag maçı sonrası çarpıcı değerlendirme! "F.Bahçe kendi kendine kaybetti"
A Spor yorumcusu Taner Karaman, canlı yayında Fenerbahçe - Slavia Prag maçını yorumladı. Karaman, "Fenerbahçe'nin kendi hatalarından kendi kendine kaybettiği bir maç oldu" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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