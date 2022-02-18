FENERBAHÇE HABERLERİ - A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök ülke puanındaki son durumu açıkladı
UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag'ı konuk etti. Sarı lacivertliler mücadeleden 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök de çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Özkök, canlı yayında ülke puanındaki son durumu da aktardı. İşte o sözler...
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