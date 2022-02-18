FENERBAHÇE HABERLERİ - Hıncal Uluç'tan Ferdi Kadıoğlu'na övgü dolu sözler!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Baş Başa programında Fenerbahçe'yi değerlendirdi. Uluç, son haftalarda gösterdiği başarılı performansla sarı-lacivertli taraftarların beğenisini toplayan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili, "Gencecik Ferdi, Nazım ve Osayi'nin toplamından daha iyi oynuyor." yorumunu yaptı. (FB spor haberi)
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