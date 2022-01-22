FENERBAHÇE HABERLERİ - Sivasspor'un meşhur taraftarı Ahmet Yaşin'den A Spor'a "Zabaha kadar burdayık" performansı
Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Maç öncesinde "Zabaha kadar burdayık" sözüyle ün kazanan Sivasspor taraftarı Ahmet Yaşin, A Spor canlı yayınına konuk oldu. Yaşin sözünü canlı yayında işte böyle tekrarladı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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