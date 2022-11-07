FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz ceza sahasında topa elle müdahale etti mi? Erman Toroğlu açıkladı
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Zorlu mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Serdar Aziz'in cezasahası içerisinde topu uzaklaştırması sonrası Sivassporlu oyuncuların penaltı beklediği pozisyonu değerlendirdi. Toroğlu, "Serdar Aziz topa kafayla vuruyor. Elle bilerek müdahale etmek istemiyor. Ben penaltı vermem." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:42
02:04
Toroğlu'dan Batshuayi yorumu! "Görmüş olduğu kart..." 07 Kasım 2022 | 12:00
00:48
S. Aziz ceza sahasında topa elle müdahale etti mi? Toroğlu açıkladı 07 Kasım 2022 | 12:00
00:40
Toroğlu: Tekmeye kafa sokmazsan... 07 Kasım 2022 | 12:00
00:49
Toroğlu: Rakip akıllı oynarsa... 07 Kasım 2022 | 12:00
03:50
İşte F.Bahçe'nin Sivasspor maçı öncesi son durumu 07 Kasım 2022 | 12:00
01:09
Flaş F.Bahçe sözleri! "Maçları keyif veriyor" 05 Kasım 2022 | 12:00
00:22
Arda Güler canlı yayında olduğunu unuttu! İşte o anlar 04 Kasım 2022 | 12:00