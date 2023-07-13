Fenerbahçe haberleri: Sebastian Szymanski nasıl bir futbolcu?
Fenerbahçe'nin son olarak kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski hakkında A Spor yorumcusu Yusuf Kenan Çalık'tan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:18
Szymanski nasıl bir futbolcu? 13 Temmuz 2023 | 12:00
00:04
Arda Güler rakibini tarumar etti! İZLE 12 Temmuz 2023 | 12:00
00:10
Arda Güler antrenmanda şov yaptı! 10 Temmuz 2023 | 12:00
03:35
Fenerbahçe Djiku için geri sayımda! 09 Temmuz 2023 | 12:00
00:33
Fenerbahçe'de transfer hakkında flaş eleştiri! 09 Temmuz 2023 | 12:00
01:07
Arda Güler için dikkat çeken sözler! 08 Temmuz 2023 | 12:00
01:07
Arda Güler için dikkat çeken sözler! 08 Temmuz 2023 | 12:00
01:38
Attila Szalai'de ayrılık yakın! 07 Temmuz 2023 | 12:00