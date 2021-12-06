FENERBAHÇE HABERLERİ - Pereira o isme şans vermiyor! "Değerini kaybediyorsun"

Fenerbahçe bu sezon hiçbir maça aynı 11 ile çıkmadı. Vitor Pereira'nın sezon başından beri yaptığı rotasyona birçok kişi tarafından eleştiri geldi. Geçen sezonun yıldız ismi Dimitris Pelkas bu sezon beklediği süreleri bulamadı. A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Pereira'nın Pelkas tercihini eleştirdi. Domaç, "Szalai oynamalı diyoruz ama oynatılmıyor. Çaykur Rizespor maçında 2 asist yaptı. Pelkas'ın bu oyunda daha fazla süre alması lazım ama hiç süre almıyor. Önemli bir değerini kaybediyorsun. Szalai'yi de kaybediyordun. Bu maçla kurtardın." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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