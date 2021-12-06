06 Aralık 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
FENERBAHÇE HABERLERİ - Pereira o isme şans vermiyor! "Değerini kaybediyorsun"
Fenerbahçe bu sezon hiçbir maça aynı 11 ile çıkmadı. Vitor Pereira'nın sezon başından beri yaptığı rotasyona birçok kişi tarafından eleştiri geldi. Geçen sezonun yıldız ismi Dimitris Pelkas bu sezon beklediği süreleri bulamadı. A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Pereira'nın Pelkas tercihini eleştirdi. Domaç, "Szalai oynamalı diyoruz ama oynatılmıyor. Çaykur Rizespor maçında 2 asist yaptı. Pelkas'ın bu oyunda daha fazla süre alması lazım ama hiç süre almıyor. Önemli bir değerini kaybediyorsun. Szalai'yi de kaybediyordun. Bu maçla kurtardın." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
06.12.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Ozan Zeybek: "Pereira'nın Pelkas ve Szalai'e Bir Takıntısı Var"/ A Spor/ Son Sayfa/ 06.12.2021
- F.Bahçe'ye sert eleştiri! "Ligin sonuncusu gibi..."
- Yalçın'a doktor benzetmesi! "Teşhis koyamıyor"
- F.Bahçe Mesut oldu "Gol ve asisti yok ama..."
- Şok Beşiktaş sözleri! "Dortmund'un umurunda olmaz"
- Toroğlu'dan dikkat çeken tespit! "Pereira çıkartmamış"
- Serhan Türk: ''Galatasaray'ın Bu Saatten Sonra Şampiyon Olacağını Düşünemiyorum'' A Spor/Spor Ajansı
- Mahmut Alpaslan: ''Fatih Terim Diagne İle Başlar'' A Spor / Sabah Sporu / 06.11.2021
- Küme yükselme maçında şike iddiası!
Daha Fazla Gör
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi