06 Aralık 2021, Pazartesi
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FENERBAHÇE HABERLERİ - O isimden ülke puanı çıkışı! "Fenerbahçe kendi çıkarlarını..."
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. İstanbul'da oynanacak maç öncesinde sarı lacivertli takımın 5. maçların sonunda UEFA Konferans Ligi'ne düşmesi kesinleşmişti. Prestij maçını oynayacak temsilcimizin rotasyona gidip gitmeyeceği merak konusu. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, ülke puanı açısından konuştu. Uluç, "Fenerbahçe ülke puanını düşünerek mi hareket edecek, yoksa yorulmamayı mı düşünecek? Kulüpler önce kendi çıkarları doğrultusunda hareket ediyor. Kendi çıkarlarını korurken ülke puanı da artarsa, o zaman muhteşem olur. Eğer çıkarlarına ters düşüyorsa, olursa olur düşüncesine giriyorlar. başka bir takım aynısını yaptığında ülke puanı gidiyor diyorlar." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
06.12.2021
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