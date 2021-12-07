FENERBAHÇE HABERLERİ: Flaş sözler! "Belözoğlu kalsaydı Mesut Özil sorun değil yıldız olurdu"

A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Son Sayfa programında Fenerbahçe'nin gündemini yorumladı. Bilgiç, "Emre Belözoğlu kalsaydı Mesut Özil sorun değil yıldız olurdu, Fenerbahçe'nin iyi bir santrforu olurdu, bu puan farkı olmazdı" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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