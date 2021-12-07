07 Aralık 2021, Salı
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Pereira için şok ifadeler! "İpotek altına aldı"
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. Oyuna sonradan giren Serdar Dursun 3 gol atarak galibiyetin mimarı oldu. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Vitor Pereira ve Serdar Dursun hakkında açıklamalar yaptı. Tüzemen, "Fenerbahçe'nin bundan sonra birinci santrforu Serdar Dursun oldu. Bu gollerle beraber Pereira'ya bensiz devam edemezsin. dedi. Pereira'yı ipotek altına aldı. Hoca onunla oynamalı." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
07.12.2021
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