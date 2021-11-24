FENERBAHÇE HABERLERİ - Pelkas Olympiakos maçı öncesi konuştu! "Ülkeme dönmek hoş"

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Olympiakos ile karşılaşacak. Maç öncesinde sarı lacivertli futbolcu Dimitris Pelkas basın toplantısı düzenledi. Pelkas, "Gerçekten ülkeme dönmek çok hoş. Eğer yarın oynarsam elimden geleni yapıp, takımımın kazanmasını sağlayacağım." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

ABONE OL