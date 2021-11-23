23 Kasım 2021, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

FENERBAHÇE HABERLERİ - Derbi kahramanı Crespo o anları anlattı!

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin ikinci golü atan Miguel Crespo antrenman sonrasında basının karşısına çıktı. Crepso, "Çok mutluyum. Böyle bir galibiyet kulüpteki herkesi mutlu etti. Maçtan önce Gustavo bu maçın önemini anlatmıştı. Golden daha çok galip geldiğimiz için mutluyum." dedi. İşte açıklamaların tamamı... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
23.11.2021
ABONE OL

Derbi kahramanı Crespo o anları anlattı! Derbi kahramanı Crespo o anları anlattı! 23.11.2021
Igor Angelovski A Spor’a konuştu! G.Saray iyi oynadı ancak... Igor Angelovski A Spor'a konuştu! "G.Saray iyi oynadı ancak..." 22.11.2021
Pereira 4’lü sisteme devam edecek mi? Mesut ve İrfan bu dizilişte... Pereira 4'lü sisteme devam edecek mi? "Mesut ve İrfan bu dizilişte..." 22.11.2021
Derbi bitti sokak karıştı! Yaralı da var Derbi bitti sokak karıştı! Yaralı da var 22.11.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
İngiliz devi Kim’e talip! Scout ekibi gönderdiler İngiliz devi Kim'e talip! "Scout ekibi gönderdiler" 22.11.2021
Fenerbahçe taraftarından mesaj! Şampiyon olursanız... Fenerbahçe taraftarından mesaj! "Şampiyon olursanız..." 22.11.2021
F.Bahçe’ye Samandıra’da coşkulu karşılama F.Bahçe'ye Samandıra'da coşkulu karşılama 21.11.2021
Pereira’dan Mesut Özil sözleri! Pereira'dan Mesut Özil sözleri! 21.11.2021
Toroğlu tartışmalı pozisyonları yorumladı! İrfan Can ve Diagne... Toroğlu tartışmalı pozisyonları yorumladı! İrfan Can ve Diagne... 21.11.2021
Takım otobüsünde eğlenceli diyalog! Golde yere düşüyordum Takım otobüsünde eğlenceli diyalog! "Golde yere düşüyordum" 21.11.2021
Toroğlu’dan olay yorum! Mesut Özil ve birkaç arkadaşı... Toroğlu'dan olay yorum! "Mesut Özil ve birkaç arkadaşı..." 21.11.2021
Toroğlu’dan Terim ve Pereira sözleri! Yaptıkları artistlik Toroğlu'dan Terim ve Pereira sözleri! "Yaptıkları artistlik" 21.11.2021
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe takım otobüsü stada ulaştı! FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe takım otobüsü stada ulaştı! 21.11.2021
G.Saray ve F.Bahçe takım otobüsleri stada doğru yola çıktı! G.Saray ve F.Bahçe takım otobüsleri stada doğru yola çıktı! 21.11.2021
Derbi öncesi şok sözler! Bu durumda gitmişti Derbi öncesi şok sözler! "Bu durumda gitmişti" 21.11.2021
Derbi öncesi flaş sözler! Ben olsam oynatmam Derbi öncesi flaş sözler! "Ben olsam oynatmam" 21.11.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan forvet talebi! Listede o isim var
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 13. hafta)
GALATASARAY HABERLERİ! Derbi kaybedildi Fatih Terim harekete geçti! Listede o isim var
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'dan dev transfer harekatı! Listedeki 3 futbolcu...
FENERBAHÇE HABERLERİ: Dev transfer operasyonu! Yıldız ismin yerine gelecek
GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim neşteri vurdu! O isim gönderiliyor mu?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör