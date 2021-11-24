24 Kasım 2021, Çarşamba
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Pereira'dan Olympiakos maçı öncesi açıklamalar! "Birçok sistemi deniyoruz"
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Olympiakos ile karşılaşacak. Maç öncesinde basın toplantısı düzenledi. Pereira, "Birden fazla sistemle oynamaya çalışıyoruz, farklı takımlar ile oynuyoruz. Rakiplere göre bir taktik belirlemek gerekiyor. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
24.11.2021
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