16 Ekim 2021, Cumartesi
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Pelkas mı Rossi mi? Canlı yayında açıkladı!
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de sakat oyuncular düzeliyor. Spor Gündemi programında Volkan Demir'in "Pelkas mı, Rossi mi?" sorusuna A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, "Ben olsaydım Rossi, Crespo ve Meyer'i almadan önce iki kanada da oyuncu alırdım. Önde oynatacağım Pelkas, İrfan, Mert, Ferdi, Osayi ve Muhammed var. Hatta Gustavo'nun yanında da oynayacak oyuncular vardı Fenerbahçe. Gustavo'yu yedekleyecek bir oyuncu alabilirdi. Josef mesela. Sakatlar da dönüyor. Bu durum Pereira'nın başını ağrıtacak. Ben kendi açımdan İrfan'ı ve Pelkas'ı, Rossi'nin önüne koyarım." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
16.10.2021
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