FENERBAHÇE HABERLERİ - Olympiakos - Fenerbahçe maçının ardından flaş Vitor Pereira eleştirisi! "Neden bunu yaptın?"

A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Olympiakos maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Aktan, "Kazanma ihtimalinin yüksek olduğu bir karşılaşmada birden bire oyunun senaryosunu değiştirmenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Bu neden yapıldı?" diyerek Vitor Pereira'yı eleştirdi. İşte o sözler...

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