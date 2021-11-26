FENERBAHÇE HABERLERİ - Canlı yayında çarpıcı Fenerbahçe yorumu! "Oynanan futbol hayal kurdurmuyor"

A Spor yorumcularından Mehmet Emin Uluç, Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Sarı lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray'ı yendiği maçta sadece 3 puan kazandığı ifade eden Uluç, "Oynanan futbol sana hayal kurdurmuyor" dedi. İşte o sözler...

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