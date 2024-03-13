Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Icardi'nin sevk ediliş şekli...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, "Icardi'nin sevk ediliş şekli, size anlatmaya çalıştığım büyük resmin örneğidir. Kamuoyu baskısı olmasaydı sevk bile edilmeyecekti. Böyle bir olayda bile tedbirsiz olarak sevk edilmesi bile kayırmanın örneğidir. En az 2 maç ceza alması gereken bir sevki tedbirsiz yaparsan, kurula "En alt limitten ver" diyorsun. Kurulu yönlendiriyorsun." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri
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