FENERBAHÇE HABERLERİ - O isimden Joachim Löw sözleri! "Her şey danışılıyor"
Fenerbahçe'de Löw sesleri duyulmaya devam ediyor. Teknik Direktör İsmail Kartal ile yola devam eden sarı lacivertli kulüp, gelecek sezon için Joachim Löw'ü düşünüyor. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz konuya açıklık getirdi. Korkmaz, "Löw oldu gibi. Löw'e her şeyi danışıyorlar. Mesela Efecan transferi de soruluyor. Löw şu anda gelecek sezonun en güçlü adayı." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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