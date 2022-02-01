FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi! Golcüde son durumu...
Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen arayı Antalya kampında değerlendiriyor. Oyuncular kamp çalışmalarına devam ederken yönetim tarafında ise transfer harekatı sürüyor. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, sarı lacivertlilerin transfer gündemini açıkladı. Kul, "Sol bek, kaleci ve hücum bölgesinde arayışlar var. UEFA listesi verilmeden önce sol bek transferini bitirmek istiyor Fenerbahçe. Konan transferinde gelişme yok. Menajeri fazla para istiyor. Nico Schulz, Borussia Dortmund'da kalıyor. Uğur Çiftçi ile önümüzdeki günlerde bir hareketlilik olabilir. Forvette ise Alfredo Morelos ismi gündemde. Benfica, Seferovic'i elinden çıkarmak istiyor ama Fenerbahçe kiralamak istiyor. Sinan Bolat'ta ise Gent problem oldu. Satmak istemiyorlar." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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