FENERBAHÇE HABERLERİ - O isimden Ferdi Kadıoğlu sözleri! "Şapkaları önüne koymalılar"
Fenerbahçe'de geldiği günden beri adından sıkça bahsettiren Ferdi Kadıoğlu sakatlığından ötürü milli takımın Portekiz ile oynadığı maçta forma giyememişti. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Ferdi hakkında konuştu. Uluç, "Ferdi'nin sakatlığı olmasaydı Portekiz maçında ilk 11'in sol bek pozisyonunda görev alacaktı. Ferdi'nin sol bekte oynayacak olması diğer oyuncuların şapkaları önüne koyması gerektiğini düşünüyorum." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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