FENERBAHÇE HABERLERİ: Flaş Mesut Özil sözleri! "Onu bu noktaya sürükleyen şey..."
A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Akcan, "Önemli olan hata yapan bir futbolcuyu göndermek değil, önemli olan hata yapacak futbolcuyu hiç transfer etmemek. Mesut çok kaliteli bir futbolcu. Vitor Pereira döneminde yapılan hatalar, Mesut Özil'i bu noktaya sürükledi." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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